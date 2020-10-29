مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك

وجه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى قيادات الدولة بشأن الأزمات التي تحدث للقلعة البيضاء، قائلًا "النادي هو الوطنية والكرامة منذ عام 1911، ويمتلك تاريخًا عريقًا مثل الأهلي، والأهلي والزمالك يمثلان هرمي الرياضة في إفريقيا ومصر.. الزمالك يتعرض لمحاولة الهدم لصالح قوى داخلية وخارجية ليس لها علاقة بالرياضة".
وقال مرتضى منصور "تسلمت نادي الزمالك من ممدوح عباس وهاني العتال وبه 600 جنيه فقط، ومديون بحوالي نصف مليار، ثم سددت الديون كلها".
وتابع مرتضى منصور "نادي الزمالك أصبح عالميًا من ناحية المنشآت وتحقيق السلامة والأمان للأعضاء.. وأنشأت ناديا نهريا عالميا ومنشآت رياضية تخدم المنتخبات وصالات جيم وحمامات سباحة وملاعب خماسي وسلة يد".
واوصل مرتضى منصور "قناة بقت صوت الزملكاوية، وكانت المكافأة إن هشام حطب بعت جواب لحسن مصطفي عميل تميم اللي بيهدد مصر بنقل بطولة كأس العالم من مصر".