AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:54 ص
مرتضي منصور رئيس
مرتضي منصور رئيس الزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
وجه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى قيادات الدولة بشأن الأزمات التي تحدث للقلعة البيضاء، قائلًا "النادي هو الوطنية والكرامة منذ عام 1911، ويمتلك تاريخًا عريقًا مثل الأهلي، والأهلي والزمالك يمثلان هرمي الرياضة في إفريقيا ومصر.. الزمالك يتعرض لمحاولة الهدم لصالح قوى داخلية وخارجية ليس لها علاقة بالرياضة".

وقال مرتضى منصور "تسلمت نادي الزمالك من ممدوح عباس وهاني العتال وبه 600 جنيه فقط، ومديون بحوالي نصف مليار، ثم سددت الديون كلها".

وتابع مرتضى منصور "نادي الزمالك أصبح عالميًا من ناحية المنشآت وتحقيق السلامة والأمان للأعضاء.. وأنشأت ناديا نهريا عالميا ومنشآت رياضية تخدم المنتخبات وصالات جيم وحمامات سباحة وملاعب خماسي وسلة يد".

واوصل مرتضى منصور "قناة بقت صوت الزملكاوية، وكانت المكافأة إن هشام حطب بعت جواب لحسن مصطفي عميل تميم اللي بيهدد مصر بنقل بطولة كأس العالم من مصر".

وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، أصدر حكمًا ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة.

كان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية المصرية قد حكم ببطلان اللائحة بعدما كان قد حجز الدعوى للحكم في شقها الموضوعي، بينما أقر بتزوير اللائحة في الشق المستعجل.

والقرار يتضمن أيضًا كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت عقدت وانتخب على أثرها كل من أحمد مرتضى منصور وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق- الذي تقدم باستقالته من منصبه لأسباب شخصية-، وعلى ذلك يجب أن يعود الزمالك للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس إدارة النادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ماذا يعني قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك الصادر اليوم

خاص | عبدالله جورج عن بطلان لائحة الزمالك: الحق رجع لأصحابه.. وربنا نصرنا ضد تجاوزات مرتضى منصور

حكم التسوية ببطلان لائحة الزمالك نهائيا؟ أمين عام الأولمبية يحسم الجدل

مصدر بالزمالك عن بطلان اللائحة: اجتماع عاجل لتقديم طعن على القرار

ناد بلا رئيس بلا لائحة بلا قناة.. مرتضى منصور: انتظروا بيانا بالصوت والصورة

هعزل مرتضى منصور..هاني العتال يتوعد رئيس الزمالك بعد قرار عودته

ترشيحاتنا

شريف عبد المنعم: هناك من يحرّض رمضان صبحي.. ولم أحسم خوض انتخابات الأهلي

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

البحرين توجه نداء عاجلا للمجتمع الدولي بشأن السعودية

كيان مجهول.. نداء مصر لا يعرف أدبيات الممارسات السياسية ويقف في صف الإخوان.. فيديو

بعد الكاش مايوه.. سارة حناشي بإطلالة جديدة مثيرة في الجونة السينمائي

برئاسة مصر| مجلس السلم والأمن الأفريقي يدين نقل المقاتلين الأجانب إلى القارة السمراء

AdvertisementS

الإدارة القانونية بوزارة الرياضة: الطعن على حكم مركز التسوية يوقف التنفيذ فورًا

الإعلامي عمر ربيع ياسين يتعرض لحادث سير وتهشم سيارته ..صور

لهذا السبب.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الحديث مع أحمد شوبير

خبير: مركز التسوية استند إلى البند 43 في بطلان لائحة الزمالك

إسلام صادق: وزير الرياضة حسم الجدل حول قرار مركز التسوية بخصوص لائحة الزمالك

بعد انتقاده للنادي.. بيراميدز ردا على تركي آل الشيخ: لا يملك حصة وعلاقته بنا انتهت

بعد قليل بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يلقي كلمته للتعليق على قرار مركز التسوية والتحكيم

هاني حتحوت: ماتش الزمالك والرجاء هيتأجل.. والنهائي بعد التوقف الدولي.. شاهد

إصابة باتريس كارتيرون مدرب نادي التعاون السعودي بفيروس كورونا ... شاهد

خبير لوائح: قرار مركز التسوية ببطلان لائحة الزمالك كان متوقعا لهذا السبب

مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك

شريف عبد المنعم: هناك من يحرّض رمضان صبحي.. ولم أحسم خوض انتخابات الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلاف على الكمامة الواقية ينتهي بـ27 طعنة ومصاب في حالة حرجة.. تفاصيل

بالدولار .. تعرف على سعر فستان ريا أبي راشد في الجونة

875 دولار بعد الخصم.. سعر فستان أروى جودة يثير الجدل