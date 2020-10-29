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حوادث

غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 01:32 ص
كوبرى
كوبرى
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مصطفى الرماح
قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكباري بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر، حيث تم غلق كلي لحركة المرور على الكباري؛ اعتبارًا من الساعة 10 مساء أمس، الأربعاء، الموافق 28 /10 /2020 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 31 /10/ 2020، بتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر.

وكان ذلك على النحو التالى :
- كوبرى سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القبانى .
- كوبرى سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران .
-كوبرى سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف .
- كوبرى سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة  وصولًا لميدان ابن سندر .

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.
 

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