رئيس مياه الفيوم يتابع أعمال إصلاحات خط مياه النزلة بيوسف الصديق

تابع اللواء هشام درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، أعمال الإصلاحات التى تتم لخط مياه الشرب قطر ١٠٠٠ مم grb بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بحضور المهندس سامى كامل غالى، رئيس قطاع المياه، والمهندس محمد الحارونى، مدير عام الشبكات، والمهندس على عبد العاطى، مدير صيانة مركز يوسف الصديق.









وقال اللواء هشام درة، رئيس الشركة، إن عوامل التربة هى العامل الرئيسى فى حدوث انفجارات وكسور متعددة داخل خط مياه الشرب بقرية النزلة، وإنه تمت مخاطبة المركز الاستشارى لجامعة الفيوم من أجل إيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتفادى مثل هذه الانفجارات والكسور التى تحدث بصفة مستمرة.

















كما طمأن درة جموع المواطنين المتأثرين بانقطاع مياه الشرب نتيجة هذا الكسر بأن عمليات الإصلاح تتم على قدم وساق، وقد تم الدفع بجميع المعدات والآلات وفرق الصيانه اللازمة من أجل الانتهاء منه فى أقرب وقت وعودة الخدمة مرة أخرى لأهالينا بالمناطق المتأثرة.









وأكد درة أن الشركة توفر سيارات مياه الشرب النقية والتى يتم طلبها عن طريق الخط الساخن ١٢٥ من أى تليفون أرضى أو مدير مكتب رئيس الشركة، ويتم تحريكها فور طلبها من جانب أى مواطن.