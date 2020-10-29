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الشيخ إبراهيم رضا: الطريق ليس مفروشا بالورود أمام تشريع قانون عالمي يجرم معاداة المسلمين ..فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 03:56 ص
ابراهيم رضا
ابراهيم رضا
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إبراهيم القادري
قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الطريق ليس مفروشا بالورود أمام تشريع قانون عالمي يجرم معاداة المسلمين ويجرم التعدي على الرموز الدينية والمقدسات، مطالبا بالبدء في تعريف العالم بالإسلام عبر إطلاق منصة لذلك توضح شخصية "النبي عليه السلام محمد" وأخلاقه.

وأكد "رضا"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم" المذاع على قناة "أون أي"، ضرورة أن ننادي في جميع المنابر الدولية باحترام الرموز الدينية، ويجب إصدار قانون يجرم التعدي علي الرموز الدينية .

وأضاف أن هناك تهكمًا حتى على السيد المسيح، وقد تناولته بعض الأعمال الدرامية بما لا يليق بمقامه ولا مكانته، منوها بأن هناك حالة تربص بالإسلام.

وتابع أن هناك ما يُسمى بظاهرة الإسلاموفوبيا، والتي انتشرت وتوغلت في المجتمعات الغربية؛ ما نتج عنها معاداة المسلمين.

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