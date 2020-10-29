محمد عنتر يشارك جمهوره بصورة برفقة فيل.. صور

شارك محمد عنتر لاعب نادي الزمالك، جمهوره عبر حسابه بـ "إنستجرام"، بصورة جديدة من خلال خاصية الاستورى.





وظهر من خلال تواجده فى أحد محلات المطاعم الهندية برفقة فيل صناعى، وكتب معلقا "الحمدلله استلمت الفيل حجى".





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وصرحت الإدارة القانونية بوزارة الشباب والرياضة بأن الحكم الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 15 لسنة 3 ق لسنة 2019 من مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى والقاضى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1 /6 /2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار ، غير نهائي وغير واجب النفاذ لحين استنفاذ طرق الطعن المقررة قانونا .





وأوضحت الادارة القانونية أنه لا وجوب لتنفيذه لحين فوات المدة القانونية للطعن عليه او استنفاذ طرق الطعن ، ويحق لنادى الزمالك خلال المدة القانونية الطعن على حكم مركز التسوية والتحكيم الذى صدر اليوم الأربعاء بشأن لائحة النظام الأساسي للنادى وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.





وتابعت الادارة القانونية : الأمر الذى تفسره الإدارة القانونية بالوزارة بأنه بمجرد اتخاذ نادى الزمالك إجراءاته القانونية للطعن على الحكم سوف يتم وقف التنفيذ بشكل فورى، طبقًا للائحة النظام الأساسى لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى.



