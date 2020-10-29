طارق مجدي حكما لمباراة أسوان والاتحاد.. وسعيد حمزة للمقاصة والإنتاج الحربي

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الخميس بالدوري على النحو التالي :-
أسوان والاتحاد السكندري: طارق مجدى حكم ساحة ، حسن أبويوسف "مساعد أول"، محمد مجدي "مساعد ثاني"، محمد ناصر" حكم رابع"، محمد الصباحي"حكم فيديو"، مصطفي الشهدي مساعد حكم فيديو.
بينما تم إسناد مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة لكل من :" سعيد حمزة "حكم ساحة"، حمدي عباس " مساعد أول"، أحمد عبد العزيز" مساعد ثاني"، محمد فاروق "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو "، عاطف حسين " مساعد حكم فيديو".
وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.