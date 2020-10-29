طارق مجدي حكما لمباراة أسوان والاتحاد.. وسعيد حمزة للمقاصة والإنتاج الحربي

بينما تم إسناد مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة لكل من :" سعيد حمزة "حكم ساحة"، حمدي عباس " مساعد أول"، أحمد عبد العزيز" مساعد ثاني"، محمد فاروق "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو "، عاطف حسين " مساعد حكم فيديو".



