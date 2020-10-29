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رياضة

طارق مجدي حكما لمباراة أسوان والاتحاد.. وسعيد حمزة للمقاصة والإنتاج الحربي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:56 ص
حسام حسن المدير الفني
حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري
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حسام الحارتي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباراتي الخميس بالدوري على النحو التالي :-

أسوان والاتحاد السكندري: طارق مجدى حكم ساحة ، حسن أبويوسف "مساعد أول"، محمد مجدي "مساعد ثاني"، محمد ناصر" حكم رابع"، محمد الصباحي"حكم فيديو"، مصطفي الشهدي مساعد حكم فيديو.

بينما تم إسناد مباراة الإنتاج الحربي ومصر المقاصة لكل من :" سعيد حمزة "حكم ساحة"، حمدي عباس " مساعد أول"، أحمد عبد العزيز" مساعد ثاني"، محمد فاروق "حكم رابع"، سيد شعبان "حكم فيديو "، عاطف حسين " مساعد حكم فيديو".

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم مد فترة القيد الأولى إلى 11 نوفمبر المقبل بدلا من 4 نوفمبر ، وذلك بناء على رغبة جميع الأندية الحاضرة لاجتماع اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد و مندوبي أندية الدوري الممتاز الذي عقد اليوم.

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