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أخبار البلد

تركي آل شيخ يهنئ متابعيه بحلول المولد النبوي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر تركى آل شيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وهنأ "تركى"، متابعيه بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف، "اليوم ذكرى ميلاد أشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام.. حبيبي يارسول الله".

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وكان عقد  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، وقدم التهنئة بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، لجموع الشعب المصري العظيم، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية جمعاء، مؤكدًا أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، خلال الاحتفال بهذه الذكرى الغالية اليوم، كان شاملًا وجامعًا.

وتضمن الخطاب أكثر من رسالة إنسانية فيما يخص الخطاب الديني الراهن، ترسخ أن سماحة الإسلام ركيزة من ركائز الدين الإسلامي، وتؤكد أن التحلي بأخلاق النبي والتأدب بآدابه أسمى صور التعبير عن محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

كما جدد رئيس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بمناسبة حصوله على شهادة التميز من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة "EFQM" ، كأول مؤسسة حكومية مصرية وإفريقية تحوز تلك الشهادة ، مثمناُ الجهد المبذول من جانب فريق العمل بالمركز وتطلعه للإرتقاء الدائم والإستمرار في هذا المستوى.

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