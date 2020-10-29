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أخبار العالم

الحوار الليبي.. تونس تأمل في إطلاق مسار سياسي شامل ينهي الأزمة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال عبدالكريم هرمي، المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده استكملت الاستعدادات لاستضافة الحوار الليبي، معربا عن أمله في أن يؤسس الحوار لإرساء السلام والأمن وإطلاق مسار سياسي  شامل ينهي حالة الاقتتال والفوضى بليبيا.

وأضاف "هرمي"، في تصريح لشبكة "إرم نيوز"، أن تونس "تعتبر أن جولات الحوار الليبي التي احتضنتها دول أخرى، قد حققت مكاسب مهمة سيتم العمل على دعمها في تونس خاصة أن ما هو مطروح حاليا هو إنهاء كل أشكال العنف وبسط القانون والتوجه نحو إطلاق مسار سياسي شامل يعيد بناء مؤسسات الدولة الليبية على أسس راسخة".

وأكد أن بلاده "لا تتعاطى مع الوضع في ليبيا من منطلق التموقع أو التأثير في القرار أو التنافس مع دول أخرى، بل من منطلق الحرص على أن يتجاوز الأشقاء الليبيون الوضع الحالي في أسرع وقت ممكن حتى يتمتعوا بحياتهم ويتجهون للمستقبل بتفاؤل أكبر".

وتابع أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر بوضوح لكل مخاطبيه وآخرهم مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، أن تونس ترحب بكل شقيق ليبي يهمه مستقبل الشعب الليبي ولا يبحث عن تحقيق مكاسب سياسية شخصية".

وانطلقت الاجتماعات التمهيدية للمشاورات الليبية يوم 26 أكتوبر، عبر آلية الاتصال المرئي، بينما ينطلق اللقاء المباشر يوم 9 نوفمبر، في العاصمة التونسية.

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