AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:55 ص
على الطيب
على الطيب
Advertisements
أحمد إبراهيم
دعم الفنان علي الطيب، لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، من خلال تقليد إشارته أثناء فرحة الفوز عند إحرازه هدفا وذلك أثناء وجوده فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة. 

ولفت علي الطيب الأنظار إليه من خلال تقليد اشارة مؤمن زكريا فى لفتة إنسانية منه مؤكدا أهمية دور الفن والإبداع تجاه المجتمع ككل. 

وكان علي الطيب نشر فيديو من فيلمه الأخير الحارث كنوع من الترويج له حيث يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.   

وكانت الجهة المنتجة لفيلم الحارث، أطلقت البوستر التشويقي الأول للفيلم، ومن المنتظر ‏عرضه قريبا في دور العرض.

جاء ذلك، بعد أن انتهى فريق عمل الفيلم الحارث، من "دوبلاج" ‏العمل استعدادا لطرح ‏"التريلر" الرسمى للعمل، قبل طرحه فى دور العرض، خلال موسم ‏عيد ‏الأضحى، ضمن أول الأفلام المعروضة بعد فتح السينمات إثر 3 شهور من الغلق على خلفية انتشار ‏فيروس كورونا.‏

فيلم "الحارث"، ينتمى لنوعية أفلام الإثارة والغموض، وهو من بطولة "‏ياسمين رئيس، عمرو ‏عبد الجليل، أسماء جلال، وأسماء أبو اليزيد"، ‏إخراج محمد نادر، ومن المقرر طرحه ‏فى دور العرض السينمائى ‏بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها، ‏وفتح ‏‏دور العرض السينمائي. 
علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد
علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بإطلالة غريبة.. أسماء جلال تفاجئ جمهورها عبر إنستجرام

روبوت عملاق وإنذار بنهاية العالم القديم في الإعلان التشويقي لفيلم موسى

الإعلان التشويقي الأول لفيلم "موسى"

أسماء جلال تنعى مدير الإنتاج فريد شوقي

طرح التريلر الأول لفيلم الخطه العايمة

إطلاق البوستر التشويقي لفيلم الصندوق الأسود

ترشيحاتنا

أسباب تجعلك تتخلى عن فكرة شراء هاتف هواوي الجديد Huawei Mate 40

كريم سعيد: شنطة فلوس بيراميدز أجبرت رمضان صبحي على الرحيل عن الأهلي.. فيديو

صفر إصابات بـ كورونا.. محافظ دمياط: إنشاء وإحلال وتجديد 25 مدرسة بـ 215 مليون جنيه

غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر

ما هو اسم النبي محمد كاملا وهل حدثت معجزات يوم ولادته؟

فاوتشي يعلن موعد ظهور لقاح كورونا في أمريكا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنجبته سرا.. مراهقة تخفي رضيعها حديث الولادة داخل ثلاجة خوفا من والديها

لإسعاد طفلة مريضة.. موقف لا ينسى من الطاقم الطبي في مستشفى لعلاج السرطان.. فيديو وصور

علي الطيب يدعم مؤمن زكريا في مهرجان الجونة.. شاهد