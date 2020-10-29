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فن

طارت الأموال وفجروا بيروت.. تعليق ناري من راغب علامة على الوضع الراهن بلبنان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 05:53 ص
راغب علامة
راغب علامة
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أحمد إبراهيم
نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يكشف عن رأيه فى الوضع الراهن للبنان. 

وقال راغب "انطلقت ثورة احتجاج محقة في ١٠/١٧ سرقها من سرقها، طارت الأموال، فجّروا بيروت بقنبلة هيروشيمية ودمّروا العملة الوطنية بعد أن حوّلوا دولارات الناس الى حسابات مافياتهم في الخارج، أفقروا الناس! دمروا الاقتصاد والآن يتقاسمون.. حكومة عتيدة تنتمي لنفس المجموعات! أيها اللبنانيون طار البلد".

وقال الفنان راغب علامة، إن الطبقة السياسية التى تتصارع على حكم لبنان لا تمثل الشعب اللبنانى بل تمثل أتباعهم فقط، الطبقة السياسية لم ينتخبها أحد ولكنها فرضت علينا عبر خطط شيطانية".
 
وأضاف "علامة" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن النظام الانتخابى فى لبنان غير جيد، وهو ما جعل الشعب اللبنانى يعانى من أزمات عدة خلال الفترة الأخيرة، مشددًا على أنه لا ينتمى إلى حزب سياسى أو طائفة وكل ما يعنيه هو الشعب اللبنانى فقط.

وفى سياق آخر قال "علامة"، إنه يتمنى أن تعود الحفلات الغنائية من جديد عقب انتهاء جائحة كورونا لإسعاد الناس وإدخال البهجة عليهم بالفن، وتابع:"الفن أحد أدوات المقاومة للظلم..وانا اعتقد أن كورونا مؤامرة".

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