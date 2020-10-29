حدث ليلا.. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك.. وأمريكا: خطر فرض عقوبات على تركيا بات حقيقيا جدا

يحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، و اتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.



