حدث ليلا.. 10 معجزات حدثت يوم ميلاد النبي.. مرتضى منصور: قوة خارجية وداخلية تهدف لإسقاط نادي الزمالك.. وأمريكا: خطر فرض عقوبات على تركيا بات حقيقيا جدا

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
يحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد في شهر ربيع الأول.
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن خطر فرض عقوبات أمريكية على تركيا بات حقيقيا جدا.
وجه المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى قيادات الدولة بشأن الأزمات التي تحدث للقلعة البيضاء، قائلًا "النادي هو الوطنية والكرامة منذ عام 1911، ويمتلك تاريخًا عريقًا مثل الأهلي، والأهلي والزمالك يمثلان هرمي الرياضة في إفريقيا ومصر.. الزمالك يتعرض لمحاولة الهدم لصالح قوى داخلية وخارجية ليس لها علاقة بالرياضة".
قامت أم روسية في الثلاثين من عمرها ببيع طفلها الرضيع في السوق السوداء مقابل مبلغ يُقدر بـ25 ألف روبل روسي، أي ما يعادل نحو 5 آلاف جنيه مصري، وذلك عقب ولادته مباشرة.
أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية، اليوم الخميس، أنها اكتشفت وحاولت وقف سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي تحركها جهة فاعلة مرتبطة بإيران.
ضرب الإعصار زيتا ولاية لويزيانا الأمريكية، الأربعاء، برياح قوية بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة وأمواج خطيرة، وهو ثالث إعصار يضرب الولاية المطلة على ساحل خليج المكسيك هذا العام.
قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها لا تتعمد الإثارة ولكنها تحب وتفضل دائمًا أن ترتدي الملابس التي تليق بها وتناسبها.
قال الناقد الرياضي كريم سعيد، إن رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، يتمتع بإمكاناته كبيرة، وأحد أفضل اللاعبين في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
كشف شريف أحمد عبد الحليم، نجل الفنانة عايدة عبد العزيز، عن تطورات حالة والدته الصحية.
تعرض الإعلامي عمر ربيع ياسين، مقدم برنامج "نمبر وان" المذاع على شاشة "النهار"، لحادث سير مساء أمس، الأربعاء، وتهشمت سيارته.
قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن عدة محافظات شهدت قفزات نوعية كبيرة في طلبات التصالح على مخالفات البناء، ومنها الجيزة والقاهرة والشرقية، مؤكدا أنه تم مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر.