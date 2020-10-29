باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 331 ألفا و108 حالات

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 331 ألفا و108 حالات، وذلك عقب تسجيل 908 حالات إصابة جديدة.





وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بالوزارة -حسبما نقلت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6775 حالة، وذلك عقب تسجيل 16 حالة وفاة جديدة.





وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 312 ألفًا و638 شخصًا.





وأشار المركز إلى أنه تم تسجيل 144 ألفا و765 حالة إصابة في إقليم "السند" و103 آلاف و587 حالة في إقليم "البنجاب"، بينما بلغت حصيلة الإصابات في إقليم "بلوشستان" 15 ألفا و876 حالة وفي إقليم "خيبر بختونخوا" 39 ألفا و277 حالة، كما تم تسجيل 19 ألفا و454 حالة إصابة في العاصمة "إسلام أباد" و4211 حالة في إقليم "جيلجيت بالتستان"، بالإضافة إلى 3938 حالة في إقليم "آزاد جامو وكشمير".



