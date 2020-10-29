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أخبار العالم

المكسيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 906 آلاف و863 حالة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 906 آلاف و863 حالة، وذلك عقب تسجيل 5595 حالة إصابة جديدة.

وقالت الوزارة -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 90 ألفا و308 حالات على الأقل، وذلك عقب تسجيل 495 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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