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سيارات

كيف تصل لأطول عمر افتراضي للإطارات؟

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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أماني نوار
شدّدت الهيئة الألمانية للفحص الفني  علي أهمية إتمام عملية تدوير الإطارات بشكل مستمر التي عادة بما ينصح بالقيام بها مع موعد الصيانة الدورية للسيارة أو بعد قطع 15 ألف كيلومتر.

كما شددت الهيئة على أن يقوم مالك السيارة بهذه العملية بطريقة صحيحة ، والتي سنقدمها في هذا التقرير.

بشرح مبسط، تعرف عملية « تدوير الإطارات» بأنها تبديل أماكن إطارات السيارة الأربع، لكي يتم توزيع الوزن وخفض نسبة الاستهلاك، لتتساوى جميع الإطارات في معدل التآكل.

حيث إ ن الطرازات التي تعتمد على نظام الدفع الخلفي للإطارات تضغط كثيرا على الإطارات الخلفية لتستهلك بشكل اسرع من الإطارات الامامية والعكس صحيح في سيارات نظام الدفع الأمامي.

بالإضافة إلى جانب فوائد الحفاظ على عمر الإطارات ، كما يساعد تدوير الإطارات على الحفاظ على ثبات السيارة على الطرقات والحفاظ على معدل استهلاك الوقود في حالتها الإقتصادية المثالية لكل 100 كيلو متر ، حسب المحرك.

كما تعتبر الإطارات السيارة من المكونات الأساسية الاكثر عرضة للتلف بفعل الاحتكاك المستمر على الطرقات ، لذلك يبحث الكثير من مالكي السيارات عن كيفية العناية بها، خاصة أن تلفها قد ينتج عنه كوارث بشرية وليس مادية فقط.

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