الدولار بــ15.65 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الخميس 29 أكتوبر 2020، وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.









وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.











اقرأ أيضًا:









سعر اليورو 18.34 جنيه للشراء و18.58 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الاسترلينى 20.21 جنيه للشراء، و20.62 جنيه للبيع.

الفرنك السويسرى 17.14 جنيه للشراء، و17.33 جنيه للبيع.





وسجلت كورنا سويدية سعر 1.76 جنيه للشراء، و1.80 جنيه للبيع.









العملات الآسيوية:

سجل 100 ين يابانى سعر 14.96 جنيه للشراء و15.12 جنيه للبيع.





واستقر اليوان الصينى عند 2.32 جنيه للشراء و2.34 جنيه للبيع.