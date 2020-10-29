مصرع عامل صدمته سيارة نقل بمقطورة على طريق فرعي في سوهاج

لقي عامل مصرعه بعد أن صدمته سيارة نقل بمقطورة على طريق فرعي بناحية العوكلية بمركز البلينا في محافظة سوهاج









وبدأت أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بوجود حادث ومتوفى على الطريق الفرعي بناحية العوكلية بدائرة المركز.









وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة المدعو "جمال. ع. أ"، ٣٥ عامًا، سائق، ويقيم بدائرة مركز دار السلام، لسيارة نقل بمقطورة، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالمدعو "موهوب. ص. ع"، ٣٨ عامًا، عامل، أثناء عبوره الطريق، ما أدى إلى وفاته.





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وبسؤال قائد السيارة وشقيق المتوفى "عماد الدين. ص. ع"، ٤٣ عامًا، سائق، قررا بمضمون ما تقدم، وتم نفي الشبهة الجنائية.









تم نقل الجثة إلى مستشفى البلينا المركزي.







