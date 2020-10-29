AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تموين سوهاج يحرر 56 قضية تموينية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:34 ص
قضية تموين
قضية تموين
Advertisements
أنغام الجنايني
وجه اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، بحملة بدائرة المديرية، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن.

وفي مجال التموين تمكنت حملة أمنية لضباط مباحث التموين في سوهاج، بالاشتراك مع مديرية التموين، من تحرير 56 قضية تموينية.

اقرأ أيضا:

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد ابوموسي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية لضابط مباحث التموين من تحرير 56 قضية تموينية تضمن "إنتاج خبز بلدي غير مُطابق للمواصفات، إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، عدم صرف بون خبز للمواطنين، التوقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس بالمخبز، غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية.

حُررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تموين سوهاج يُحرر 47 قضية تموينية بالمحافظة

تحرير 55 قضية تموينية في سوهاج

تموين سوهاج يُحرر 57 قضية تموينية بالمحافظة

"تموين سوهاج" يُحرر 59 قضية فى حملات علي المخابز

"تموين سوهاج" يحرر 56 قضية تموينية بالمحافظة

مخابز مخالفة... تحرير 52 قضية تموينية بسوهاج

ترشيحاتنا

شاهد| اللحظات الأولى لمحيط كنيسة بمدينة نيس الفرنسية بعد حادث الاعتداء

حمو بيكا يتصدر تويتر بعد ظهوره مع الراقصة البرازيلية

بحجم برج إيفل.. كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

خاص| خبير لوائح يكشف موقف أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي فى النهائي الأفريقي بعد تمديد القيد

الزمالك يرفض شروط المصري البورسعيدي لضم العراقي

أكبر زيادة من شهرين.. الصين تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيقظته الشرطة.. لص غبي يغط في النوم خلال عملية سطو على مطعم.. شاهد ما حدث

فيديو على تيك توك كشفه.. زوج يلجأ لخدعة ذكية لمنع زوجته من تفقد هاتفه المحمول

لافتة وجريئة.. 10 صور تكشف عن إطلالات زوجة محمود العسيلي في عيد ميلادها