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أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 29-10-2020.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 29-10-2020، وفقا لآخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وبلغ سعر صرف الدولار خلال تعاملات الاثنين 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.56 جنيه للشراء و18.68 جنيه للبيع.

وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 20.42 جنيه للشراء و20.54 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي 4.17 جنيه للشراء و4.20 للبيع.

وسجل الدينار الكويتي 51.57 جنيه للبيع و51.22 للشراء.

وكانت أسعار العملات فى 25-10-2020، شهدت تباينا أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات بالبنوك.

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