"الشباب والرياضة بسوهاج" يجتمع مع مسئولي إدارات الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالمحافظة

عقد الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج ، أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي الربط الإلكتروني والتحول الرقمي بالادارات العامة للأنشطة بالمديرية وإدارات الشباب الفرعية على مستوى المحافظة، بحضور، يسري كفافي، معاون وكيل الوزارة ومسؤول الربط الالكتروني والتحول الرقمي بالمديرية.





وتناول الاجتماع بعض النقاط الهامة يوجزها لكم "صدى البلد" في السطور التالية:





1- التركيز علي قيام جميع مراكز الشباب باستيفاء قاعده بيانات العضوية علي موقع الوزارة.





2- التأكيد علي قيام جميع مراكز الشباب بتسجيل استمارة الانشطة الالكترونية والانجازات في المواعيد المُحددة لها علي الموقع.





3- التأكيد على تسجيل الادارات العامة بالمديرية أنشطتها علي صفحة الوزارة.





4- مراعاة الاهتمام بتوثيق الانشطة التي يتم تنفيذها على صفحة التحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، وصفحة المركز الإعلامي والصحفي للمديرية، وصفحات الادارات العامة والفرعية ومراكز الشباب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





5- التأكيد علي سرعة الاستجابة لتعليمات المديرية فيما يخص البيانات المطلوبة من الادارات.





6 - الموافقة علي صرف مكافأة مراكز الشباب التي تُسجل انشطتها علي صفحه الوزارة وفقًا للفاكس الوارد من الوزارة في هذا الشأن.





7- التأكيد على أنه ليس هناك بديل عن اللحاق بركب التحول الرقمي حيث أنه لغه العصر واهتمام وزارة الشباب والرياضة بتوثيق كافه بياناتها وعرض أنشطتها.





8- جذب واستقطاب عضويات جديده عند شعور تلك الفئات بحجم وفعاليه الأنشطة التي تنفذها مراكز الشباب ومدي تلاقي رغبات وافكار هؤلاء الشباب لأنشطه هادفة غير تقليدية.





9- تذليل كافه العقبات التي قد تحول دون مواصلة التقدم والتميز بين المحافظات.





10 - العمل بروح الفريق والتواصل الدائم مع المديرية علي مدار اليوم في كل ما يخدم جموع الشباب والمواطنين.





11- توثيق اجراءات الجمعيات العمومية وانتخاب مجالس ادارات جديده بهدف ضخ شباب جدد لتلك الهيئات، والاعلان بالتفاصيل اللازمه عن مواعيد فتح باب الترشيح وانعقاد الجمعيات العمومية.





12 - الإيمان برسالة مراكز الشباب تجاه الرواد والاعضاء من قبل العاملين بتلك الهيئات وفق سياسة وتعليمات وزارة الشباب والرياضة.







