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تعليم

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ بالمحافظة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
استقبل الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، بمكتبه بالمبنى الإدارى للجامعة  الدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ عن المحافظة لبحث آليات التعاون  لخدمة أبناء المحافظة.

رحب رئيس الجامعة بالدكتور مؤمن معاذ عضو مجلس الشيوخ  بالمحافظة وعبر عن سعادته بهذه الزيارة التي تأتي في إطار التعارف والتنسيق بين الجامعة وأعضاء مجلس الشيوخ مؤكدا أهمية الدور الذي يقدمه الطرفان في خدمة الوادى الجديد.

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وأوضح رئيس الجامعة  أن الجامعة الفترة الحالية تعمل بكامل  طاقاتها لتلبية احتياجات محافظة الوادى الجديد  في ظل توجيهات السيد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد أن تكون الجامعة بيتا للخبرة للمجتمع  لتقديم خدمات لمختلف الفئات وفى شتى المجالات.

وفي ذات السياق بعث الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى  ببرقية تهنئة للسيد اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والقيادات الشعبية والتنفيذية والسياسية والأمنية والدينية بمناسبة الاحتفال بمناسبة المولد النبوي الشريف.

قال فيها "يطيب لي ان ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بجامعة الوادى الجديد في هذه المناسبة العظيمة  بأصدق التهاني وأسمى آيات التقدير والاحترام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وعلى أبناء الوادى  الجديد وشعب مصر بالخير واليمن والبركات وأن يحقق على أيديكم كل ما نصبو إليه من تنمية وازدهار واستقرار لوادينا الجديد وأن تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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