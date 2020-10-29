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توك شو

شاهد| 5 معلومات تساعد في اختيار الجيم المناسب

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:18 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قدّم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مع الإعلامية فرح طه، مجموعة من التمارين الرياضية الخاصة بتقوية عضلات الجسم.

ووجّه الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج "صباح البلد"، المقدم على قناة "صدى البلد"، اليوم، الخميس، عدة نصائح للمواطنين، تساعدهم في اختيار "الجيم والمدرب" الأنسب لهم، ومن أهمها:

- اختيار الجيم الأقرب إلى المنزل
- اختيار الجيم الذي يتضمن التدريبات الجماعية والأجهزة الكثيرة
- اختيار الجيم الذي يساعد المدربون متدربيهم
- اختيار الجيم الذي يقدم لك برنامج تدريب يناسب جسمك
- اختيار الجيم الذي يكون مدربه حاصلا على شهادات في مجال الصحة البدنية والتربية الرياضي

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