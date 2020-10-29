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هند النعساني: الرئيس السيسي أكد على رفض الإساءة إلى الأنبياء والرسل.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعسانى، إنه سيتم القضاء قريبًا على كل أهل الشر وكل الجماعات التى تسيئ للدين الاسلامى وتسيئ لنا جميعًا.

 ولفتت إلى أنه بالأمس شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الاحتفالية لوزارة الاوقاف بمناسبة المولد النبوى الشريف ووجه رسائل كثيرة.

وتابعت الإعلامية هند النعسانى خلال حديثها في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي احمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من أهم تلك الرسائل هى رفض الإساءة إلى الأنبياء والرسل والاستهانة بالرسل ودعا بالاقتداء بأخلاق الرسول.

وأوضحت أن الرئيس السيسى وجه رسالة لجميع المسلمين فى مصر وخارجها وقال إذا كنت تحب النبى محمد صلى الله عليه وسلم فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن المهمة والمسئولية التى يقوم بها رجال الدين لتصحيح المفاهيم الخاطئة ثقيلة ، يجب تصويبها لنحمى المجتمع والدولة من مخططات التخريب، وليدرك العالم أجمع سماحة الدين الاسلامى العظيم الذى يتأسس على الرحمة والتسامح والتعايش السلمى بين الناس جميعًا.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بمناسبة المولد النبوى، أن بناء الوعى الرشيد يتطلب تضافر كافة المؤسسات الدينية والتربوية والثقافية والإعلامية للاسهام فى بناء الشخصية القوية السوية، والقادرة على مواجهة التحديات والتمييز بين الحق والباطل وبين الوعى السديد والوعى الزائف وبين الحقائق والشائعات.

وعلَق الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن نشر صور مسيئة للرسول الكريم فى بعض الصحف الاجنبية، قائلًا " إنه ليس من حق أحد أن يجرح الملايين، فيجب ألا تجرح شعورنا ولا تؤذى قيمنا احنا من حقنا كدة".

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