محافظ الوادي الجديد يعتمد المخطط الإستراتيجي لمدينة الفرافرة

اعتمد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة الفرافرة، وذلك بحضور حنان مجدي، نائب المحافظ، والمهندسة منى محمد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.











وأكد الزملوط أن اعتماد المخطط يعد ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة فى إطار الرؤية المستقبلية للمدينة، كما يساهم في تنظيم أعمال البناء ووضع الاشتراطات البنائية التي تساهم في استخراج تراخيص البناء والحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائي.













ووجه المحافظ الشكر والتقدير لجميع الجهات المعنية على تعاونها لإنجاز هذا الملف في أسرع وقت.









من جانب آخر، أعلنت محافظة الوادي الجديد في بيان، عن فتح باب التقديم لحجز أماكن إقامة بفندق الاستاد الرياضي بالخارجة للطالبات المغتربات بجامعة الوادي الجديد.









وذكر البيان الرسمي للمحافظة، الصادر عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، أنه على الراغبات في الحجز، التوجه إلى مقر الفندق ومعهم صورة بطاقة تحقيق الشخصية، وكذلك صورة كارنيه الجامعة "مستند يثبت قيد الطالبة بالجامعة للعام الجامعي الحالي" ومستند يدل على محل الإقامة الحالي.









يذكر أن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كان قد وجه بتخصيص فندق الاستاد الرياضي، أمس الأربعاء، لتسكين الطالبات المغتربات بجامعة الوادي الجديد، لتوفير مقر إقامة آمن لهم، واستيعاب أعدادهم المتزايدة، خاصة مع تطبيق إجراءات التباعد ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي أدت إلى تقليل أعداد الطالبات بالمدينة الجامعية، كما وجه بضرورة التنسيق مع إدارة الجامعة لاستلام النُزل للقيام بأعمال الإشراف والتأمين الكامل له، فيما تبلغ طاقة الفندق الاستيعابية 100 سرير مجهز بجميع التجهيزات.