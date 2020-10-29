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أخبار العالم

1.68 تريليون ريال حجم الأصول السعودية الاحتياطية في الخارج

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:03 ص
إحتياطي المملكة في
إحتياطي المملكة في الخارج
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محمود نوفل
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أن أصول المملكة الاحتياطية في الخارج بلغت في نهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.68 تريليون ريال مقابل 1.677 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وأفادت المؤسسة في تقرير صادر عنها بأن الإرتفاع الطفيف في الأصول الاحتياطية بالخارج بلغ 0.04 في المائة بما يعادل 639 مليون ريال.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج وفق ماذكره التقرير السعودي.

كما ارتفع إجمالي الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج الي 2.15 في المائة مايعادل 22.13 مليار ريال، ليبلغ 1.053 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث، مقابل 1.031 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني، لتستحوذ على 62.8 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية الفترة.

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