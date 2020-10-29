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أخبار العالم

بعد تكرار الحرائق.. نداء عاجل من الداخلية السعودية للمواطنين

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:17 ص
السعودية
السعودية
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محمود نوفل
أصدر المقدم طلال الشلهوب، المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية، نداءً عاجلا لجميع المواطنين، بعد حريق السودة الذي اندلع مساء أمس، الأربعاء، بقوله: "نهيب بالجميع المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي نظام الإقامة الذين يتسببون في اندلاع الحرائق ببعض المناطق".


وكانت فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس إخماد حريق في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية في قرية القوز في مركز السودة بمنطقة عسير.


وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني بأن "مدني عسير يباشر حريقا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبليه بقرية القوز في مركز السودة".
 

ويُشار إلى أن جبال العزيزة بمنطقة السودة تعتبر منطقة سياحية من أشهر مناطق عسير وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، ويوجد بها غابات كثيفة ومناظر طبيعية خلابة وتمتاز بكثافة النباتات. 


واتهم رواد التواصل الاجتماعي الإثيوبيين بالتسبب بحريق السودة، كما تسببوا بحريق تنومة الذي اندلع الأسبوع الماضي، واستمرت جهود إخماده لأيام بعد أن انتشر تحت تأثير الرياح بشكل واسع.


وكانت وزارة الداخلية أعلنت أسباب اندلاع حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة، حيث أضرم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية النار نتيجة خلافات بينهم، وفروا من الموقع بعد انتشار الحريق، حيث جرى القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 

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