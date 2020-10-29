أخبار السعودية اليوم.. شفاء كورونا يفوق الإصابات بالفيروس.. إحباط هجمات إرهابية حوثية.. وضبط 3 مخالفين لأمن الحدود تسببوا في حريق

الشفاء في السعودية يفوق الإصابات بالفيروس

التحالف يحبط هجمات إرهابية حوثية استهدفت المدنيين في السعودية

الداخلية السعودية تضبط 3 مخالفين لأمن الحدود تسببوا بحريق غُلامه









أشاد الدكتور عواد العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بقرار مجلس الوزراء السعودي صرف 500 ألف ريال (133 ألف دولار) لذوي المتوفين من الممارسين الصحيين بفيروس كورونا من السعوديين وغير السعوديين.









وقال العواد، عبر حسابه في «تويتر»: «قرار مجلس الوزراء صرف نصف مليون ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب كورونا من السعوديين وغير السعوديين؛ تأكيد جديد لرعاية الدولة كل من يقيم فيها على حد سواء»، مشددًا على أن «حقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، درس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان».











وفي شأن متصل، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 416 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19)، وتسجيل 19 حالة وفاة، بالإضافة إلى تسجيل 433 حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 332 ألفا و550 حالة.









وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، القبض على ثلاثة مخالفين لأمن الحدود تسببوا بحريق جبل غُلامه في منطقة عسير.









وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية في بيان، أن «المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامة، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم».









وأضاف أن «المخالفين فرّوا من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريبًا، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية»، مبينًا أن التحريات الأمنية قادت إلى تحديد هوية المتهمين، حيث تم القبض عليهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.









وأكدت وزارة الداخلية مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، محذرة مخالفي نظام أمن الحدود - في الوقت ذاته - بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.









وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط هجمات إرهابية من قبل ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في السعودية.









وأضاف التحالف في تصريحات أنه تم اعتراض وتدمير ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان، ونجران، وخميس مشيط، والتصدي لتهديد معاد بتدمير هدفين جويين أُطلقا نحو السعودية لاستهداف مدنيين.









وكانت قوات التحالف كشفت في وقت سابق اليوم عن تدمير ست طائرات بدون طيار مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.









وأشار المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إلى «استمرار جرائم الميليشيا الحوثية الإرهابية ومن يقف وراءها في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية»، مبينًا أن «تلك المحاولات الإرهابية تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وتتنافى مع القيم الإنسانية».









وبيّن العقيد المالكي أن «هذه المحاولات العدائية تعكس سلوك الميليشيا الإرهابي بتبني العمليات الإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار المفخخة ضد المدنيين، كما تعكس حالة اليأس بخسائرها الميدانية الجسيمة في العتاد والمعدات والعناصر الإرهابية خاصة في محافظتي (مأرب) و(الجوف)».









وشدد على أن «قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة العناصر الإرهابية المخططة والمنفذة لهذه العمليات العدائية والإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية».