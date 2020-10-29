أمريكا تسجل 78 ألفًا و981 إصابة بكورونا

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 ملايين و856 ألفا و413 حالة، وذلك عقب تسجيل 78 ألفا و981 حالة إصابة جديدة.





وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 227 ألفا و685 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 994 حالة وفاة جديدة.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.