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أخبار العالم

أمريكا تسجل 78 ألفًا و981 إصابة بكورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:45 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 8 ملايين و856 ألفا و413 حالة، وذلك عقب تسجيل 78 ألفا و981 حالة إصابة جديدة.

وأوضحت الجامعة -حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الخميس- أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 227 ألفا و685 حالة على الأقل، وذلك عقب تسجيل 994 حالة وفاة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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