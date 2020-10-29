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توك شو

وصلت إلى 12% .. تحويل سائقى الحافلات المدرسية المتعاطين للمخدرات إلى النيابة الإدارية..فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو

قال الدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إننا قمنا بعمل حملات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية ، والحافلات الخاصة بالجامعات و الحكومية والطرق السريعة.

وأضاف "  الدكتور ابراهيم عسكر " في مداخلة هاتفية  ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على قناة " إكسترا نيوز " ، أن هذه الحملات تمت من خلال التنسيق مع المرور ووزارة الصحة و الادارة العامة ، حيث نقوم بتحديد الأماكن الأكثر تواجدًا للسائقين ، حتى ننتقل بهذه الحملات إلى سائقي الحافلات بجميع أنحاء جمهورية مصر .

 

وأوضح  مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، أنه فى  بداية الحملة كان 12% من السائقين الذين تم الكشف عنهم كانوا مُتعاطين للمخدرات، وعلى نهاية الحملة وصلت النسبة إلى 2% ، لذلك نستمر في هذه الحملات من أجل التأكد من عدم تعاطي .


وأكد " عسكر " ، أن في حالة ثبوت التعاطي ، يتم تحويل السائقين للنيابة الادارية بعد وقف السائق من العمل وسحب الرخص ، ويتم التحقيقات إلى أن القانون يأخذ مجراه .


وأضاف ، أن الحملات أثرت على تدني نسبة التعاطي على الطرق السريعة ، حيث كانت النسبة 24% في بداية الحملة ، ووصلت في نهاية الحملة إلى 12% .


وتابع نحن مازلنا متواجدين وفي حملات مكثفة بدايةً من يوم السبت في كل المدارس وأماكن مختلفة في أنحاء العالم ، مطالبًا من أولياء الأمور أن من يجد سائق خاص لحافلة مدرسية يتعاطى مخدرات ، يجب التواصل مع مكافحة وعلاج الادمان من خلال الاتصال على رقم 16023 ،وذلك من أجل حماية الأطفال .

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