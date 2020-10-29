وصلت إلى 12% .. تحويل سائقى الحافلات المدرسية المتعاطين للمخدرات إلى النيابة الإدارية..فيديو

قال الدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إننا قمنا بعمل حملات للكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لسائقي الحافلات المدرسية ، والحافلات الخاصة بالجامعات و الحكومية والطرق السريعة.

وأضاف " الدكتور ابراهيم عسكر " في مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على قناة " إكسترا نيوز " ، أن هذه الحملات تمت من خلال التنسيق مع المرور ووزارة الصحة و الادارة العامة ، حيث نقوم بتحديد الأماكن الأكثر تواجدًا للسائقين ، حتى ننتقل بهذه الحملات إلى سائقي الحافلات بجميع أنحاء جمهورية مصر .

وأوضح مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ، أنه فى بداية الحملة كان 12% من السائقين الذين تم الكشف عنهم كانوا مُتعاطين للمخدرات، وعلى نهاية الحملة وصلت النسبة إلى 2% ، لذلك نستمر في هذه الحملات من أجل التأكد من عدم تعاطي .





وأكد " عسكر " ، أن في حالة ثبوت التعاطي ، يتم تحويل السائقين للنيابة الادارية بعد وقف السائق من العمل وسحب الرخص ، ويتم التحقيقات إلى أن القانون يأخذ مجراه .





وأضاف ، أن الحملات أثرت على تدني نسبة التعاطي على الطرق السريعة ، حيث كانت النسبة 24% في بداية الحملة ، ووصلت في نهاية الحملة إلى 12% .





وتابع نحن مازلنا متواجدين وفي حملات مكثفة بدايةً من يوم السبت في كل المدارس وأماكن مختلفة في أنحاء العالم ، مطالبًا من أولياء الأمور أن من يجد سائق خاص لحافلة مدرسية يتعاطى مخدرات ، يجب التواصل مع مكافحة وعلاج الادمان من خلال الاتصال على رقم 16023 ،وذلك من أجل حماية الأطفال .