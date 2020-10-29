طلب غريب لأميرة سعودية بشأن النساء

أكدت الأميرة ريما بنت بندر، سفيرة المملكة في واشنطن، إن النساء هن نصف المجتمع بالفعل ولا يمكن أن يبقى نصف المجتمع هذا غير منخرط في الحياة وغير مدعوم.





وشددت الأميرة علي ضرورة التوقف عن الاحتفاء بمصطلح "أول سيدة" تنجز شيئًا مًا، بحسب تصريحاتها أثناء مداخلة تلفزيونية مع قناة "العربية".





وأفادت الأميرة ريما بأن "النساء نصف المجتمع، ولا يمكن أن يبقى نصف مجتمعنا غير منخرط في الحياة وغير مدعوم وليس لديه سبيل للنجاح".









​كما ذكرت أول سفيرة امرأة في تاريخ المملكة العربية السعودية أن "النساء لسنّ قضية نقاش أو شيئًا مملوكًا نحن نمثل نصف المجتمع ونحتاج القدرة على النماء بمساواة ولكن بشكل مختلف".





واضافت : "أعتقد أنه أمر دقيق لأن علينا الاعتراف أن هؤلاء النساء عدد كبير منهن أمهات الجيل المقبل وإذا لم يكن لديهن القدرة على أن يظهرن لأولادهن وبناتهن معني التطور الإيجابي وأعتقد أنه يجب ألا يكون عملًا فرديًا بل جماعيًا".





واشارت الأميرة ريما بنت بندر الي أنه "يجب الاحتفاء بالنساء اللواتي مضينَّ قُدما بأجنداتهن لأن المجموعة هي التي تخلق الاستثناء وليس الأفراد".



