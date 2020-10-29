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منوعات

بعد 37 عاما.. قصة اختفاء غامض للدلافين في أيرلندا.. فيديو وصور

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:11 ص
قصة اختفاء غامض للدلافين
قصة اختفاء غامض للدلافين في أيرلندا دون أثر
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يارا زكريا
اختفت الدلافين بشكل غامض في أيرلندا دون ترك أي أثر بعد 37 عامًا من استمتاع السكان المحلييين والسياح بها، والذين كانوا يفرحون بوجودها في الأمواج قبالة سواحل غرب أيرلندا.


ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، ظهر دولفين عنق الزجاجة الانفرادي في خليج دينجل، قبالة ساحل مقاطعة كيري في عام 1983، ومنذ ذلك الحين أصبح أحد أكثر المناطق المحببة للسكان.


وذكر خبير أن الدولفين من فصيلة الفطريات يحب البحث عن رفقة بشرية ويستمتع باللعب مع السباحين وراكبي الأمواج والغواصين وصانعي قوارب الكاياك، كما أنه جذب السياح من جميع أنحاء أيرلندا وخارجها من خلال رحلات القوارب التي تأخذ الناس لمقابلة الدولفين المرح.




قبل عدة أسابيع، عندما لم يُشاهد الدلافين لبضعة أيام بدأ السكان المحليون في القلق، وتحولت مخاوفهم إلى حسرة حيث لم تظهر أي علامة على وجود دولفين ودود، وفي الأيام الأولي التي أعقبت اختفاءه، بدأ بحث ضخم باستخدام مسح السونار والغواصين، لكن عندما بدأ الأمل يتلاشى في عودة الدولفين، تم الآن التراجع عن هذا الأمر.


يقول جيمي فلانيري، مؤسس شركة للسياحة الخاصة بهذا النوع من الدلافين: "ما يحدث في الأساس للدلافين القديمة هي أنها غير قادرة على اصطياد طعامها، ومع تقدم عمره، ربما يكون قد مات جوعًا، كما أن الشيخوخة ليست السبب الوحيد المحتمل لاختفاء دولافين الفطريات الغامض الذي ربما غادر الخليج بسبب الأعداد الكبيرة من الدلافين الأخرى في المنطقة المحلية".


اختفاء هذا النوع من الدلافين والمعروف باسم "الفطريات" سيكون له أيضًا تأثير مدمر على اقتصاد المدينة الأيرلندية، حيث إنه مسئول بشكل مباشر عن ما يصل إلى 100 وظيفة في المدينة، مما دفع السياسيين المحليين إلى الإقرار بأنه إذا لم يعد موجودا، فسوف يناشدون الحكومة للحصول على التمويل، ليصبح عام 2020 عامًا يائسًا تمامًا. 



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