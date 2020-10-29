بعد 37 عاما.. قصة اختفاء غامض للدلافين في أيرلندا.. فيديو وصور

بعد 37 عامًا من استمتاع السكان المحلييين والسياح بها، والذين كانوا يفرحون بوجودها

وذكر خبير أن الدولفين من فصيلة الفطريات يحب البحث عن رفقة بشرية ويستمتع باللعب مع السباحين وراكبي الأمواج والغواصين وصانعي قوارب الكاياك، كما أنه جذب السياح من جميع أنحاء أيرلندا وخارجها من خلال رحلات القوارب التي تأخذ الناس لمقابلة الدولفين المرح.

مخاوفهم إلى حسرة حيث لم تظهر أي علامة على وجود دولفين ودود، و

في الأيام الأولي التي أعقبت اختفاءه، بدأ بحث ضخم باستخدام مسح السونار والغواصين

لكن عندما بدأ الأمل يتلاشى في عودة الدولفين، تم الآن التراجع عن هذا الأمر.

قبل عدة أسابيع، عندما لم يُشاهد الدلافين لبضعة أيام بدأ السكان المحليون في القلق، وتحولت