خبيرة تغذية تحذر من حلاوة المولد وهؤلاء ممنوعون من تناولها.. نصائح لتخلص الجسم من السكر بعد الإفراط فيها

خبيرة تغذية تحذر من حلاوة المولد: السكر يقلل المناعة والملبن أعلى سعرات حرارية

5 نصائح لتخلص الجسم من السكر بعد الإفراط في تناول حلوى المولد

قبل تناولها.. هؤلاء ممنوعون من تناول حلوى المولد















يعد من أبرز طقوس الاحتفال بالمولد النبوي هو شراء حلاوة المولد ، لكن لا بد من أن تعلم أن حلاوة المولد تحتوي على كمية كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية التي تمثل خطرا على صحتنا، خصوصا مرضى السكري والسمنة.

















والفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد. كيفية تناول الحلوى بأمان دون زيادة الوزن



قالت مروة نوح، خبيرة التغذية العلاجية، إن حلاوة المولد لها أضرارا وفوائد وتتميز بأن بها أصنافا كثيرة وغنية بالدهون المفيدة والألياف والأوميجا 3، ولكن الفكرة فى أن سعراتها الحرارية كبيرة جدًا، موضحة أن برامج النحافة نعتمد فيها على تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية كحلوى مولد النبى.



وأضافت خبيرة التغذية العلاجية أن الملبن من أعلى الحلويات سعرات حرارية وتصل إلى 1200 كالورى فى الـ100 جرام، ويليها البندقية والـ100 جرام سعراتها 1000 كالورى، بينما الفولية الـ100 جرام تحتوى على 700 كالورى، ويليها بعد ذلك الفسدقية واللوزية، وأقلهم سعرات حرارية هى الحمصية لأنها تحتوى على أقل نسبة دهون.



وتابعت أن حرق الجسم مرتبط بالساعة البيولوجية فكلما تناولنا الحلوى فى الصباح يكون أفضل وتناول 100 جرام بالكثير فى اليوم، محذرًا من تناول الحلوى التى تحتوى على ألوان صناعية لأنها تضر بالجسم.







الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد

وفي هذا السياق، كشف الدكتور أحمد صبري، عن الفئات الممنوعة من تناول حلاوة المولد حتي لا تتأثر صحتهم بالسلب وتؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية التي تؤثر على صحتهم، كان أبرزهم مرضى النقرس، القلب و الكوليسترول، السكر، السرطان، ومرضى السمنة أيضا.



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من جانب آخر، كشف الدكتور سيد عبد القادر، استشاري التغذية، عن أبرز الأضرار التي تحدث للجسم عند الأفراط في تناول حلاوة المولد، وكان أهمها:

- تسوس الأسنان - استخدام الألوان الصناعية فى صناعة حلاوة المولد قد يضر بالجهاز الهضمى والتنفسى - ارتفاع نسبة السكر فى الدم - زيادة الوزن والإصابة بالسمنة - ارتفاع نسبة الدهون والكوليسترول الضار الذى يؤثر على صحة القلب





تناول الحلوى بأمان















لتجنب أضرار حلاوة المولد وتناولها بأمان ودون زيادة الوزن، قدم استشاري أمراض الباطنة وأمراض الكبد، بعض النصائح قبل تناول حلاوة المولد دون زيادة بالوزن، أهمها:





- عدم الإفراط في تناول حلاوة المولد بالأخص لمرضى السكري لأنها يمكن أن تتسبب في ارتفاع مستوى السكر فجأة لدرجة تكون خارج السيطرة وممكن تؤدي لغيبوبة سكر.

- تتكون حلاوة المولد من السكر والمكسرات مثل الفول السوداني وعين الجمل واللوز وهي غنية بالسعرات الحرارية، فلا يجب تناول أكثر من 150 جرام يوميًا.

- تناول حلاوة المولد مع شرب كمية كبيرة من الماء.

- ممارسة الرياضة لحرق بعض السعرات الحرارية لأن 50 جراما من حلوى المولد فيها حوالي 200 سعر تقريبًا ولذا تحتاج إلى نصف ساعة من رياضة المشي

- يفضل اختيار نوع واحد من حلاوة المولد

- تناول حلاوة المولد مرة واحدة فقط باليوم وتكون قطعة صغيرة

- تناول حلاوة المولد بعد وجبة الافطار بساعتين

- تناول شاى أخضر أو كوب من الماء عليه ليمون بعد الحلويات مباشرة

- التزم باقى اليوم بنظام غذائى مع حذف النشويات والفواكه من الوجبات والاهتمام بتناول الخضراوات واللحوم بدون دهون







بـ5 نصائح تخلصي من الوزن الزائد الناتج عن تناول حلوى المولد:

