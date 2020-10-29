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توك شو

أستاذ علم الاجتماع: برنامج رامز جلال يعلم الأطفال العنف.. فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو

قالت الدكتور سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه من المهم تعليم الأطفال قيم التسامح  ويجب أن تنطلق من البيت والأسرة أولًا ، ثم من المدرسة والمعلمة .


وأشارت " سامية خضر " في مداخلة هاتفية مع برنامج "  هذا الصباح " المذاع على قناة " إكسترا نيوز " ، إلى وجوب عمل برامج أطفال يستطيع من خلالها الأطفال تعلم التسامح والوعي الرشيد ، مثلما كان يحدث من قبل .


وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، وأن الأطفال لا يمكن أن تتابع برنامج مثل برنامج " رامز جلال" لأن هذا البرنامج يُعلم الطفل العُنف ، لذلك يجب أن توجد رقابة على هذه البرامج وبرامج الأطفال .


وتابعت " خضر " ، أنه يجب أن تتفهم الأم أن الطفل عبارة عن بشر وليس جهاز ، لذلك يكفي أن تُنجب طفل أو طفلين حتي تستطيع القيام بتربيتهم لأن الانجاب مسئولية كبيرة لأجل التربية والمساواه ، فالأم في الوقت الحالى تترك الطفل لـ "مربية أطفال "  حتى بعد الظهيرة .


وأكدت ، أن التوعية هو الطريق الصحيح لمواجهة الفكر المضاد والتخريبي ، حيث يجب على الأم توسيع أذهان الطفل بشكل عملي ، وبث في الطفل صفة التسامح ، وأن يجب أن تكون المُعلمة تتصف بالحكمة والعدل حتى تستطيع المساواه بين الأطفال والعدل بينهم ، حتى لا يتربى الطفل على العُنف ، مضيفة أن " في أمهات لحد دلوقتي بيسخنوا المعلقة ، و بيلسعوا أطفالهم " ، وهذا ما يؤثر على الطفل بالتربية السلبية .

وأضافت ، أن " الأم اللي طول الوقت بتصرخ ، بتخلي الطفل يتربي في البيت ، وبرة البيت في منتهى الشر " ‘ لذلك يجب التعامل مع الطفل بكل تعاطف وانسانية ، والقرب من الطفل والتفهم " بأن في حاجة اسمها ربنا و في حاجة اسمها ملاك وشيطان "، حتى يتفهم الطفل أن بقدر ما يأخذ عبقدر ما يعطي .

وأنهت " خضر " حديثها  " ، أن الظروف الحالية فرصة سانحة لاقتراب الأب من أبنائه وتعليمهم القيم الانسانية فلابد من المشاركة بين الأسرة والمعلمة في التوجهات ،والتصالح والتفهم للأطفال وهو ما يسمي " بالشبكة التربوية " ، علمًا أن التنوع والاختلاف هو أساس البشرية .

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