أستاذ علم الاجتماع: برنامج رامز جلال يعلم الأطفال العنف.. فيديو

قالت الدكتور سامية خضر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه من المهم تعليم الأطفال قيم التسامح ويجب أن تنطلق من البيت والأسرة أولًا ، ثم من المدرسة والمعلمة .





وأشارت " سامية خضر " في مداخلة هاتفية مع برنامج " هذا الصباح " المذاع على قناة " إكسترا نيوز " ، إلى وجوب عمل برامج أطفال يستطيع من خلالها الأطفال تعلم التسامح والوعي الرشيد ، مثلما كان يحدث من قبل .





وأضافت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس ، وأن الأطفال لا يمكن أن تتابع برنامج مثل برنامج " رامز جلال" لأن هذا البرنامج يُعلم الطفل العُنف ، لذلك يجب أن توجد رقابة على هذه البرامج وبرامج الأطفال .





وتابعت " خضر " ، أنه يجب أن تتفهم الأم أن الطفل عبارة عن بشر وليس جهاز ، لذلك يكفي أن تُنجب طفل أو طفلين حتي تستطيع القيام بتربيتهم لأن الانجاب مسئولية كبيرة لأجل التربية والمساواه ، فالأم في الوقت الحالى تترك الطفل لـ "مربية أطفال " حتى بعد الظهيرة .





وأكدت ، أن التوعية هو الطريق الصحيح لمواجهة الفكر المضاد والتخريبي ، حيث يجب على الأم توسيع أذهان الطفل بشكل عملي ، وبث في الطفل صفة التسامح ، وأن يجب أن تكون المُعلمة تتصف بالحكمة والعدل حتى تستطيع المساواه بين الأطفال والعدل بينهم ، حتى لا يتربى الطفل على العُنف ، مضيفة أن " في أمهات لحد دلوقتي بيسخنوا المعلقة ، و بيلسعوا أطفالهم " ، وهذا ما يؤثر على الطفل بالتربية السلبية .

وأضافت ، أن " الأم اللي طول الوقت بتصرخ ، بتخلي الطفل يتربي في البيت ، وبرة البيت في منتهى الشر " ‘ لذلك يجب التعامل مع الطفل بكل تعاطف وانسانية ، والقرب من الطفل والتفهم " بأن في حاجة اسمها ربنا و في حاجة اسمها ملاك وشيطان "، حتى يتفهم الطفل أن بقدر ما يأخذ عبقدر ما يعطي .

وأنهت " خضر " حديثها " ، أن الظروف الحالية فرصة سانحة لاقتراب الأب من أبنائه وتعليمهم القيم الانسانية فلابد من المشاركة بين الأسرة والمعلمة في التوجهات ،والتصالح والتفهم للأطفال وهو ما يسمي " بالشبكة التربوية " ، علمًا أن التنوع والاختلاف هو أساس البشرية .