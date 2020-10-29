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أخبار العالم

بعد تكرار الحرائق.. النيابة السعودية تصدر بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:59 ص
النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
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محمود نوفل
أصدرت النيابة العامة السعودية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر " بيانا هاما بعد تكرار حوادث الحرائق في مناطي مختلفة بالمملكة حيث قالت : أن الغطاء النباتي يحظى بالحماية الجنائية المُقررة لذلك نظامًا.

وذكرت النيابة العامة في بيانها المقتضب علي " تويتر " قائلة : يُحظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي أو الإخلال بالتوازن الطبيعي، بما في ذلك إضرام النار بها، أو قطع الأشجار أو الشُجيرات، أو اقتلاعها، أو نقلها تحت طائلة المُساءلة الجزائية المغلظة.

ويُشار الي أن جبال العزيزة بمنطقة السودة تعتبر منطقة سياحية من أشهر مناطق عسير وتبعد عن مدينة أبها 20 كلم، ويوجد بها غابات كثيفة ومناظر طبيعية خلابة وتمتاز بكثافة النباتات. 

واتهم رواد التواصل الاجتماعي الإثيوبيين بالتسبب بحريق السودة كما تسببوا بحريق تنومة الذي اندلع الأسبوع الماضي، واستمرت جهود إخماده لأيام بعد أن انتشر تحت تأثير الرياح بشكل واسع. 

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أسباب اندلاع حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة، حيث أضرم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية النار نتيجة خلافات بينهم، وفروا من الموقع بعد انتشار الحريق ، حيث جرى القبض عليهم وإيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. 

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