استعدادا لفتح بحيرة البردويل.. اجتماع لتحديد آليات وأسلوب العمل داخل المسطح المائي

تنظم إدارة البحيرة البردويل بمنطقة بالتلول بئر العبد شمال سيناء ، اجتماعا يوم السبت القادم، الساعة 11 صباحا، لتنسيق الأعمال الفنية والإدارية، وذلك بشأن عملية سروح الصيادين داخل المسطح المائي، وتنظيم عمل الصالات لتجميع الإنتاج اليومي من الأسماك، وتوقيتات العمل، وتحديد السعر الاسترشادي للأسماك، وأسلوب العمل داخل المراسي، علاوة على تنسيق أعمال الصيد بين الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، وإدارة البحيرة، ومديرية التموين.









وتقرر بدء موسم الصيد ببحيرة البردويل لمدة شهرين اعتبارا من أول نوفمبر وحتى 31 ديسمبر القادم 2020م.





وقد نفذت الإدارة البحرية لبحيرة البردويل خطة لرفع العوائق من قاع البحيرة، وهي عبارة عن مخلفات يتم إلقاؤها لتتجمع الأسماك حولها حتى يسهل صيدها، ولكنها تتسبب في تعطيل عملية الصيد وتقطيع الشباك.





ويصل عدد مراكب الصيد العاملة في بحيرة البردويل إلى 1228 مركبًا موزعين على 3 مراس، هي "مرسى أغزيوان وبه 700 مركب، ومرسى التلول وبه 375 مركبًا، ومرسى النصر وبه 178 مركبًا"، ويبلغ عدد الصيادين نحو 3000 صياد، ونحو 1000 من العاملين فى الخدمات المعاونة لهم.









يحضر الاجتماع، الذي يرأسه اللواء أمجد إبراهيم، المدير التنفيذي للبحيرة، ورؤساء جمعيات الصيادين، وممثل إدارة تموين بئر العبد، ومندوب الشركة الوطنية، ومشرفو الإدارة.اقرأ أيضا: