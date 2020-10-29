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رياضة

بشري سارة لأهالي العريش.. إنشاء 5 مراكز شباب بأحياء المدينة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
إنشاء مراكز شباب
إنشاء مراكز شباب جديدة بمدينة العريش
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احمد صالح
صدق اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء ، علي انشاء خمس مراكز للشباب بمدينة العريش، وهى:" الريسة والسكاسكة، والعبور ، والسمران ، والصفا".

يأتي ذلك  استجابة المذكرة التي تقدم بها كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، وذلك ضمن21مركز شباب وافق علي أقامتها الدكتور اشرفصبحي وزير الشباب علي مستوي المحافظات ، سيتم توفير اعتمادات لها من الخطة الاستثمارية لوزارة الشباب.

وقد كلف اللواء المحافظ ، الادارة الهندسية بمجلس مدينة العريش ، باختيار الأماكن التي ستقام فيها المراكز الخمسه في احياء العاصمة لتوفير مكان للشباب للممارسة الانشطة الرياضية المتنوعة .


وقال وكيل الوزاره اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش، أن الاداره الهندسيه بالمجلس ، قامت بدراسه وتخصيص اراضي خاصه لكل مركز وبالفعل تمت الدراسه والعرض وتم التخصيص لأنشاء هذه المراكز وجارى عمل اللازم .

وأضاف،كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ، أن الدولة تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الأنشطة والبرامج التى تقدمها الوزارة للنشء والشباب.

وذلك من اجل تنفيذ رؤية الدولة فيما يتعلق بتحقيق الفرص الاستثمارية واستغلال كامل للمنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها إلى وحدات اقتصادية تساهم فى تنمية موارد تلك المنشآت، لرفع العبء المالى عن كاهل الدولة.

وأوضح راشد ، أن الوزارة ستنفذ عددًا من المشروعات التى ستقدم لأبناء محافظات الوجهين البحرى والقبلى والمحافظات الحدودية، والقرى الاكثر احتياجًا بتلك المحافظات، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعًا من الدعم المقدم لشباب هذه المحافظات.

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