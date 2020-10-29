مركز رصد وتطوير المناطق بجامعة حلوان: بدأنا المرحلة الثانية لتطوير منطقة عرب راشد.. فيديو

قال الدكتور سناء حجازي مديرة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية، أن جامعة حلوان قامت بوضع الخطة الاستراتيجية لتطوير العشوائيات بها، والتي هدفها هو قطاع البيئة والمشاركة الاجتماعية.





وأكدت "سناء حجازي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الخطة تمت من خلال مركز رصد للاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية التي تحيط بالجامعة، وهذا المركز تم تكوينه منذ سنة فعليًا.





وأضافت مديرة مركز رصد وتطوير المناطق بجامعة حلوان، أنه تم التنسيق والتشبيك مع الجهات المعنية "كلية التربية لمحو الأمية، وكلية الاقتصاد المنزلي" بجامعة حلوان، حيث نقوم بتحديد لكل كلية مهامها من أجل توفيراحتياجات هذه المناطق.





وأوضحت "حجازي"، أن جامعة حلوان تدشن المرحلة الثانية لتطوير منطقة "عرب راشد"، حيث قمنا بنشاط أمس بهذه المنطقة، بالقيام بندوة صحية بالتنسيق مع كليتي الصيدلة والتمريض لرفع الوعي بهذه المنطقة باكتساب المناعة، والإجراءات الاحترازية والوقائية، وجعلها عادة مكتسبة وليست مؤقتة، بالإضافة إلى عمل ورشة تدريبية في التعامل مع الأطفال.





وأضافت، أنه لتحميس الطلاب تم القيام بعمل تدريب ميداني، بالتنسيق مع كلية "التربية"، ونزول الطلاب بالفعل في المناطق العشوائية باستخدام الاستمارات ومعرفة احتياجات هذه المنطقة، وتلبية كل الاحتياجات التي طلبت منهم، بالاعتماد على الاختصاص وأهل العلم.