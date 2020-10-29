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فن

بالصنارة والسمك.. ناهد السباعي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:18 ص
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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ندى فكرى
نشرت الفنانة ناهد السباعى صور جديدة لها عبر خاصية الاستوري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات أنستجرام .

وظهرت ناهد السباعى  في الصور و هي تصطاد السمك مما لفت انتباه متابعيها.

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يذكر ان تشارك ناهد في فيلم ماكو وتدور أحداث الفيلم حول مركب غرقت عام 1990، لذا يتضمن العديد من المشاهد المرهقة في التصوير لإعطاء المصداقية، وتنفيذها بحرص شديد للحفاظ على سلامة طاقم العمل.

وصوّر فريق العمل، عدة مشاهد في حمام سباحة عميق، مع استخدام الكروما ليظهر في شكل البحر أو المحيط.

"ماكو" بطولة كل من الفنانة بسمة، وناهد السباعي، ومحمد مهران، وعمرو وهبة، وسارة الشيمي وغيرهم.

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