رغم فوائدها.. احذري مخاطر المحليات الصناعية وتعرفي على بدائل السكر

القلب

المحليات الصناعية شائعة بين الأفراد الذين يحاولون إنقاص الوزن وتعد المحليات الصناعية، أو بدائل السكر، هي مواد كيميائية تضاف إلى بعض الأطعمة والمشروبات لجعلها حلوة المذاق وتشمل أكثر المحلات شيوعًا الأسبارتام، والسكرالوز، والسكرين، والنيوتام، وأسيسولفام البوتاسيوم، ومع ذلك فإن آثارهاوعلى الشهية والوزن تختلف بين الدراسات.

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المحليات الصناعية وأمراض القلب

وفقًا لدراسة حديثة ، فإن الأشخاص الذين يشربون بانتظام إما المشروبات السكرية أو المشروبات المحلاة صناعيًا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب من أولئك الذين يتجنبون المشروبات السكرية

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يريدون الحفاظ على صحة القلب يجب عليهم تجنب شرب المشروبات المحلاة صناعيًا مثل دايت الصودا

تأثيرات على الشهية

يعتقد بعض الناس أن المحليات الصناعية قد تزيد من الشهية وتعزز زيادة الوزن ومع ذلك ، فإن العديد من الدراسات الحديثة لا تدعم فكرة أن المحليات الصناعية تزيد من الجوع أو تناول السعرات الحرارية



لقد وجدت الدراسات الحديثة أن استبدال الأطعمة أو المشروبات السكرية بأخرى محلاة صناعيًا قد يقلل من الجوع وتناول السعرات الحرارية.



التأثيرات على الوزن

فيما يتعلق بالتحكم في الوزن ، تشير بعض الدراسات القائمة على الملاحظة إلى وجود صلة بين تناول المشروبات المحلاة صناعيًا والسمنة



فقد تقلل المحليات الصناعية من وزن الجسم وكتلة الدهون ومحيط الخصر وقد يساعدك استبدال الأطعمة والمشروبات المحتوية على السكر بأخرى محلاة صناعيًا على فقدان بعض الوزن.



المحليات الصناعية ومرض السكري



ومع ذلك ، تشير بعض الدراسات إلى أن شرب صودا الدايت يرتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 6-121٪



المحليات الصناعية وصحة الأمعاء

تلعب بكتيريا الأمعاء دورًا مهمًا في صحتك قد تؤدي المُحليات الصناعية إلى تعطيل توازن بكتيريا الأمعاء لدى بعض الأشخاص ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض

ولتجنب مخاطر تناول السحر والمحليات الصناعية إليك بدائل السكر



-دبس السكر الأسود



يحتوي على كمية كبيرة من السكر ، لذلك من الأفضل تناوله باعتدال.



- سكر جوز الهند



غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد والأحماض الأمينية ، وله مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم.

ويعد سكر جوز الهند أقل معالجة من سكر المائدة ، مما يمنحه قيمة غذائية أكثر بقليل أما سلبياته كونه غذاء عالي السعرات الحرارية نسبيًا ويحتوي على الفركتوز

. سكر التمر

غنى بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز وفيتامين B6 ، إلى جانب 15 سعرًا حراريًا لكل ملعقة صغيرة ويفضل استخدام سكر التمر في الخبز والمعجنات حيث يتم استبدال السكر بنسبة ثلثي الكوب إلى كوب واحد من السكر.



