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فن

علي ربيع يروج لـ فيلمه الجديد الخطة العايمة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:25 ص
صدى البلد
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منار نور
روج الفنان علي ربيع لفيلمه الجديد "الخطة العايمة" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام. 

ونشر علي ربيع صورة من الفيلم، وعلق قائلا: "بجميع السينمات مصر والوطن العربي يلا سينما انهارده اجازه استمتع مع الخطه العايمه مستنينكم فالسينمات #الخطه_العايمه #علي_ربيع". 

مسرحية "صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم، وهي من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.

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