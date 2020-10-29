صحيفة لندنية: محادثات ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان جيدة

أفادت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن الخميس نقلا عن مصادر وصفت بالمطلعة بأن الجولة الثانية للمحادثات بين اسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية وصفت بانها "جيدة" وان المفاوضات العملية بدأت بين الطرفين.





ووفقا للتقرير، فإن الجانب اللبناني عرض خلال المباحثات الخرائط التي بحوزته حتى يتفاوض مع الجانب الاسرائيلي حول المنطقة البحرية المتنازع عليها وتقدر بمساحة 2,290 كلم، في حين ان اللبنانيين كانوا عرضوا امام الامم المتحدة في عام 2011 خرائط لمساحة 860 كلم.





وأفادت الصحيفة ان الجانب اللبناني ينتظر جواب الجانب الاسرائيلي حول الموضوع، ومن المتوقع ان يجتمع الجانبان في اطار الجزء الثاني للجولة الثانية من المفاوضات في مقر الامم المتحدة في رأس الناقورة على الحدود بين الجانبين، والتي تبدأ الساعة العاشرة.





ونقل التقرير تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي قال ان المفاوضات الجارية "هي من اجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة" وانه ليس من الوارد "من قريب او بعيد ان تفضي الى تطبيع العلاقات مع اسرائيل".





وترأس البعثة الاسرائيلية التي عينها وزير الطاقة يوفال شطاينتس، المدير العام لوزارة الطاقة اودي اديري، وهي تضم مسؤولين من وزارة الخارجية والجيش الاسرائيلي، اضافة لعدد من الخبراء. بينما ضم الوفد اللبناني عدد من القادة العسكريين وخبراء.



