خاص| خبير لوائح يكشف موقف أحمد فتحي من المشاركة مع الأهلي فى النهائي الأفريقي بعد تمديد القيد

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح بالفيفا، أن قرار اتحاد الكرة بمد فترة القيد الأولى بالدوري المصري الممتاز إلى 11 نوفمبر المقبل، لن يفيد النادي الأهلي بشأن لاعبه أحمد فتحي واتاحة الفرصة له للمشاركة مع الفريق فى نهائي دوري أبطال افريقيا .





وأضاف بيومي فى تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" إنه قانونا لا يجوز لأحمد فتحي خوض أي مباراة مع الأهلي بعد لقاء طلائع الجيش السبت المقبل في ختام الدوري المصري، وبعدها تنتهي علاقة اللاعب بناديه.





وأشار بيومي الي ان حتى مع تمديد قيد لاعبي القائمة الأولى للأندية، لن يكون مسموحا لأحمد فتحي بخوض لقاء نهائي دوري الأبطال، لأنه لم يعد على ذمة الأهلي".





ومد اتحاد الكرة، القيد إلى 11 نوفمبر المقبل، وهو ما فسره البعض بأنه خطوة للسماح لفتحي للمشاركة، لعدم تمكن ناديه الجديد بيراميدز من قيده إلا بعد نهائي دوري الأبطال المقرر يوم 6 من الشهر القادم.



ووقع فتحي عقدًا للرحيل إلى صفوف بيراميدز في الموسم الجديد، في صفقة انتقال حر، لانتهاء عقده في الموسم الحالي.









