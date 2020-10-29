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أخبار العالم

انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:48 ص
انطلاق الجولة الثالثة
انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية
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سمر صالح
أكدت وسائل الإعلام اللبنانية اليوم الخميس، انطلاق الجولة الثالثة من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط الصادرة من لندن نقلا عن مصادر وصفت بالمطلعة، بأن الجولة الثانية للمحادثات بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود البحرية وصفت بأنها "جيدة" وأن المفاوضات العملية بدأت بين الطرفين. 

ووفقا للتقرير، فإن الجانب اللبناني عرض خلال المباحثات الخرائط التي بحوزته حتى يتفاوض مع الجانب الاسرائيلي حول المنطقة البحرية المتنازع عليها وتقدر بمساحة 2,290 كلم، في حين أن اللبنانيين كانوا عرضوا أمام الأمم المتحدة في عام 2011 خرائط لمساحة 860 كلم. 

وأفادت الصحيفة أن الجانب اللبناني ينتظر جواب الجانب الاسرائيلي حول الموضوع، ومن المتوقع أن يجتمع الجانبان في إطار الجزء الثاني للجولة الثانية من المفاوضات في مقر الأمم المتحدة في رأس الناقورة على الحدود بين الجانبين، والتي تبدأ الساعة العاشرة. 

ونقل التقرير تصريحات رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الذي قال إن المفاوضات الجارية "هي من أجل تثبيت حقوق لبنان باستثمار ثرواته كاملة" وأنه ليس من الوارد "من قريب أو بعيد أن تفضي إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل". 

وترأس البعثة الإسرائيلية التي عينها وزير الطاقة يوفال شطاينتس، المدير العام لوزارة الطاقة اودي اديري، وهي تضم مسؤولين من وزارة الخارجية والجيش الاسرائيلي، اضافة لعدد من الخبراء. بينما ضم الوفد اللبناني عدد من القادة العسكريين وخبراء. 

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