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منوعات

الثور بينضف والأسد بيشتكي لطوب الأرض.. اكتشف ماذا تفعل الأبراج الفلكية وقت الملل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:36 ص
اكتشف ماذا تفعل الأبراج
اكتشف ماذا تفعل الأبراج الفلكية وقت الملل
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يارا زكريا
أوضحت دينا بدر، الكاتبة المتخصصة في علم الأبراج، العمل الذي يقدم كل برج فلكي من الأثني عشر على فعله عندما يشعر بالملل بدءً من الحمل حتي الحوت.

وقالت « دينا» لـ «صدى البلد» إن صاحب برج الحمل عندما يشعر بالملل يأخذ دوش استحمام لا تقل مدته عن ساعة، أما برج الثور يقضي اليوم في التنظيف ثم يكافيء نفسه بأكله حلوة.  

وأضافت الكاتبة في علم الأبراج أن صاحب برج الثور عندما يشعر بالملل يظل يشاهد الأفلام على السرير طول اليوم، وبرج السرطان يقعد يتكلم مع حيوانه الأليف وفي حاله عدم امتلاكه لحيوان بيكلم نفسه.


وتابعت دينا بدر أن صاحب برج الأسد عندما يمل يشتكي لطوب الأرض من الضيق اللي هو فيه، أما برج العذراء بيشغل مزيكا في البيت ويعلى الصوت على الآخر.

وأردفت أن صاحب برج الميزان عندما يمل بيأخذ 5000 صورة سيلفي، و العقرب بيطلب كل الأكل اللي بيحبه ويقعد يتفرج على أفلام وهو بيأكل، أما برج القوس بيفضل يرقص ويتنطط لحد ما يغمي عليه.

وواصلت أن برج الجدي بيدور على حاجة مفيدة يعملها، لكن عمليًا بيقعد يتسلي على الفيس بوك، و الدلو بيشوف فيديوهات على اليوتيوب لمواقف مضحكة لحيونات، أما برج الحوت بيقضي اليوم كله نوم ومش بيقوم من السرير طول ما هو زهقان.

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