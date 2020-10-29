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الشيخ الدهشوري: درست في الأزهر.. وأحببت الإنشاد على يد نصر الدين طوبار "فيديو"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المنشد الديني، الشيخ محمد الدهشوري، إنه اكتشف موهبته منذ الصغر حيث إن والده إمام وخطيب وتعلم منه كثيرًا، مضيفًا أدرس في الأزهر الشريف بكلية الدعوة، لافتًا إلى أنه أحب الإنشاد على يد الشيخ نصر الدين دوبار.

وتابع المنشد الديني خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يستمع للشيخ طه الفشنى والشيخ عبد القادر أبو سريع، ويحب الإنشاد كثيرًا فى كل وقت وخاصة أثناء فترة الراحة الخاصة به.

وأشار إلى أنه يجب إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه بعث بشرع للأمم البدائية لإنارتها وبعث بشرع كالشمس وضحاها، مؤكدًا أنه يجب دائمًا أن نتحلى باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه شفيعنا.


وأضاف "اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم الصحة والعافية وأن رزقكم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".

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