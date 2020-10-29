وزير المالية: الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى أزمة «كورونا».. ومستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لنكون أكثر قدرة على التعامل الإيجابى مع التحديات

وزير المالية للسفير السويسرى:

تعزيز التعاون الثنائى فى الصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والتحول للاقتصاد الرقمى

نستهدف توطين الخبرات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أزمة «كورونا» عكست ضرورة اعتماد الدول أكثر على مواردها الذاتية

السفير السويسرى بالقاهرة:

الإصلاحات الناجحة أكسبت الاقتصاد المصرى المرونة اللازمة للتعامل مع «كورونا»

تقديم الدعم الفنى فى مجالات الإصلاح الهيكلى والإجرائى وتنمية الكوادر البشرية













أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود فى أزمة «كورونا»، واحتواء تداعياتها، بما أنجزناه من إصلاحات اقتصادية تاريخية على مدار السنوات الماضية، موضحًا استمرار الحكومة فى الإصلاحات الهيكلية على النحو الذى يجعلها أكثر قدرة على التعامل الإيجابى فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحفيف حدتها.











وأوضح الوزير، فى لقائه مع السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنيه، أن مصر، الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وأفريقيا التى احتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة: «ستاندرد آند بورز» و«موديز» و«فيتش» خلال فترة من أصعب الفترات التي شهدها الاقتصاد العالمي فى ظل جائحة «كورونا».









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وقال إن الحكومة حريصة على تعزيز التعاون الثنائى مع الجانب السويسرى، فى شتى المجالات، خاصة الصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة على النحو الذى تم فى مشروع بنبان لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بالتعاون بين بنك الاستثمار الآسيوى والقطاع الخاص؛ بما يُسهم فى توطين الخبرات العالمية بمصر، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠».









وأضاف الوزير أن "ما أنجزته مصر خلال العامين الماضيين فى تطوير منظومة التعليم، ساعدنا كثيرًا فى التعامل الاحترافى مع تداعيات الجائحة، والتوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعدد مصادر التعلم، بما يُسهم فى تيسير سبل التحصيل المعرفى للطلاب والطالبات، القائم على نظم التعلم الإلكترونية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية".









وأوضح أن أزمة «كورونا» عكست ضرورة اعتماد الدول أكثر على مواردها الذاتية، وهذا ما انتهجته مصر بقيادتها السياسية الحكيمة قبل الجائحة، حيث ركزت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مختلف القطاعات.









وتابع: "إننا نتطلع إلى التعاون مع الجانب السويسرى فى دعم التحول للاقتصاد الرقمى، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى، وتنمية قدرات العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك، فى إطار المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية".









وأشاد السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنيه، بالتجربة المصرية الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى على مستوى السياسات المالية والنقدية التى أكسبت الاقتصاد المصرى المرونة اللازمة للتعامل الفعَّال مع آثار أزمة «كورونا».







