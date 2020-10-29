خطيب مسجد السيدة نفيسة: مصر تواجه حملة شرسة لتزييف الوعي..فيديو

قال الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن المنبر أصبح يتحدث عن بناء الوعي وإزالة الوعي الزائف، حيث إن هناك مصطلحات وشائعات يتم ترويجها ، لتزييف الوعي داخل المجتمع وفي نفوس البُسطاء.





وأضاف " علي الله الجمال " في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المُذاع على قناة " dmc " ، انهم يعملون كما ذكر " العلماء " الوعي قبل السعي ، مستشهدًا بكلام الله عز وجل " وتعييها أُذنٌ واعية ".





وأكد إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة ، أن مسئلة الوعي تبدأ من ضبط المُصطلحات ، مثل : معني الإرهاب وما هدفه ، وهل هو ضد الدين أم معه؟ ، بالطبع الإرهاب ضد الدين وضد الوطن بكل تمويلاته وأشكاله وبكل من يساعد عليه ، فلابد من ضبط المصطلحات عند البُسطاء.





وأشار" الجمال " ، إلى أن على مر العصور ، كان كل العلماء الكبار في أمانة السلاطيبن ، وأصدقاء لهم والملوك ، مشيرًا إلى أن العشرة المُبشرين بالجنة كانوا إما قادة أو حُكام ، لذلك مصر تواجه حملة شرسة لتزييف الوعي وقلب المصطلحات.





وأوضح أن الشبااب المسلمين والهيئات والمؤسسات الدينية والكل مسئول مسئولية كاملة ومشتركة أمام الله وأما المجتمع والبُسطاء التي يتم تزيفهم ، " فنحن بحاجة إلى خطاب إعلامي وسياسي بجانب الخطاب الديني " ، وبذلك نعمل على بناء الوعي الصحيح المتكامل .