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توك شو

خطيب مسجد السيدة نفيسة: مصر تواجه حملة شرسة لتزييف الوعي..فيديو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
قال الدكتور علي الله الجمال، إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة، إن المنبر أصبح يتحدث عن بناء الوعي وإزالة الوعي الزائف، حيث إن هناك مصطلحات وشائعات يتم ترويجها ، لتزييف الوعي داخل المجتمع وفي نفوس البُسطاء.

وأضاف " علي الله الجمال " في مداخلة هاتفية مع برنامج " اليوم " المُذاع على قناة " dmc " ، انهم يعملون كما ذكر " العلماء " الوعي قبل السعي ، مستشهدًا بكلام الله عز وجل " وتعييها أُذنٌ واعية ".

وأكد إمام وخطيب مسجد السيدة نفيسة ، أن مسئلة الوعي تبدأ من ضبط المُصطلحات ، مثل : معني الإرهاب وما هدفه ، وهل هو ضد الدين أم معه؟ ، بالطبع الإرهاب ضد الدين وضد الوطن بكل تمويلاته وأشكاله وبكل من يساعد عليه ، فلابد من ضبط المصطلحات عند البُسطاء.

وأشار" الجمال " ، إلى أن على مر العصور ، كان كل العلماء الكبار في أمانة السلاطيبن ، وأصدقاء لهم والملوك ، مشيرًا إلى أن العشرة المُبشرين بالجنة كانوا إما قادة أو حُكام ، لذلك مصر تواجه حملة شرسة لتزييف الوعي وقلب المصطلحات.

وأوضح أن الشبااب المسلمين والهيئات والمؤسسات الدينية والكل مسئول مسئولية كاملة ومشتركة أمام الله وأما المجتمع والبُسطاء التي يتم تزيفهم ، " فنحن بحاجة إلى خطاب إعلامي وسياسي بجانب الخطاب الديني " ، وبذلك نعمل على بناء الوعي الصحيح المتكامل .

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