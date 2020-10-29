جاليري Demi يستهل نشاطه الفني بـ "سر الحياة"

يحتفي أساتذة الفنون والفنانين والنقاد التشكيليين بافتتاح جاليري Demi كنافذة جديدة للفن والإبداع بمنطقة الزمالك وذلك يوم الأحد القادم 1 نوفمبر2020 في تمام السابعة مساءً والذي يستهل نشاطه الفني بمعرض "سر الحياة" للفنان محمد الدمراوي.





ويسعى الجاليري الذي يأمل أن يكون إضافة للحركة التشكيلية المصرية إلى انتهاج شخصية خاصة تهدف إلى إعلاء معنى الهوية البصرية والثقافية المصرية وتقديم الفنانين الذين تحمل تجاربهم الإبداعية هذا الخط الفني إعتزازًا وإيمانًا بتفرد الموروث الحضاري والثقافي المصري وعراقته وثراءه وتنوعه بل واختلافه على امتداد تاريخ طويل يتجاوز السبعة آلاف عام تشهد بالسبق والريادة في مختلف الفنون.





من هذا المنطلق حرص الجاليري علي استهلال نشاطه بأعمال الفنان محمد الدمراوي الذي وصفه الناقد محمد مرسي بأحد الفنانين المتفاخرين بانتسابهم إلى المدرسة المصرية فى الفن ..هذه المدرسة لها أعلام مهمين منهم محمود سعيد، الجزار، حامد ندا وراغب عياد .. وغيرهم .. الذين ابتعدوا عن التغريب وأخذوا على عاتقهم إعادة اكتشاف الهوية المصرية ووجدوا فيها منبع الإلهام والإبداع .. رغم أن هذا التغريب كان يُعد في وقت من الأوقات من الوجاهة الفكرية والفنية.





والمتابع لأعمال "دمراوي" منذ البداية .. يستطيع بسهولة أن يتبين ملامح هذه المدرسة المهتمة بموتيفات وتفاصيل في حياتنا اليومية .. ولكن ذهب إليها بطريقته وأسلوبه الخاص معتمدًا على خلفية ثقافة سمعية وبصرية وخيال متفرد جدًا يستطيع أن يترجمه على مسطح اللوحة بمهارة واقتدار إلى عالم يضج بالحيوية والحركة وكأنه يعبر عن خطوط نفسية أصيلة تميز الشخصية المصرية ... وهذا بالضبط ما أعتمد عليه الفن الشعبي المصري .. من حرية التعبير في حركة لأشخاص .. والتكوينات المحتشدة والتي يوظفها الفنان كحلول فنية في إعطاء الحركة والحيوية للوحة وهذا موجود فى الفن المصرى القديم.





وفى معرضه "سر الحياة".. يبدو دمراوي فى أفضل حالاته.. ويمارس هواياته في مفاجأة المتلقي بحلول فنية ولونية واللعب بمساحات الظل والنور ... في هذا المعرض ربما أراد أن يُعبر بوعي عن قضية هامة وهي قضية الهوية .. ولكن من منظور جمالي .. وبإشارات تلمس فينًا أشياء ومشاعر نخشى أن تضيع.





ويستمر المعرض حتى 15 نوفمبر بمقر الجاليري (15 ش أحمد صبري من شارع البرازيل – الزمالك).