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فن

بكاش مايوه أبيض.. ريم مصطفى وسط البحر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:08 ص
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة ريم مصطفي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر .

وظهرت ريم مصطفي في الصورة بكاش مايوه ابيض علي متن باخرة وسط البحر ، وعلقت قائلة : "صباح  الخير" . 

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.

وشاركت ريم مصطفى أيضًا في فيلم العنكبوت مع أحمد السقا، ويعد الفيلم من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ إنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث.

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