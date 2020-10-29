بكاش مايوه أبيض.. ريم مصطفى وسط البحر

وظهرت ريم مصطفي في الصورة بكاش مايوه ابيض علي متن باخرة وسط البحر ، وعلقت قائلة : "صباح الخير" .

وشاركت ريم مصطفى مؤخرا في مسلسل "شديد الخطورة" مع أحمد العوضي، وعرض على منصة watch it، ويعد أول مسلسل يتضمن 7 حلقات، ويشارك في بطولته كل من رياض الخولي، هادي الجيار، ناهد رشدي، حسنى شتا، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجي.



