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سيارات

كيفية تنظيف تابلوه السيارة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
تابلوه السيارة
تابلوه السيارة
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قسم السيارات
يعتبر تنظيف تابلوه السيارة والعناية به بصورة منتظمة من أهم العوامل التي تحافظ عليه وتجعله تبدو بمظهر براق وجميل، لكن بعض قائدي السيارات يهملون العناية بسياراتهم وهو ما يؤدي إلى زيادة الاتساخات، ويصعب التخلص منها وتنظيفها فيما بعد.

وفي هذا السياق حذر الخبير الألماني للعناية بالسيارات كريستيان بيتزولت من إهمال العناية بتابلوه السيارة وضرورة تنظيف الاتساخات سريعا، مشيرا إلى أنه كلما كان وقت التعرض أقصر، كان من الأسهل إزالة الاتساخات.

كما نصح الخبير الألماني عند تنظيف التابلوه الاعتماد على المواد المتخصصة للعناية بالسيارات والابتعاد عن المنظفات الشديدة والكيماويات وسوائل التنظيف.

وأشار الخبير الألماني إلى أن أسهل طريقة لإزالة الاتساخات مثل الشوكولاته أو العلكة أو الأطعمة الأخرى هي استخدام سبراي تجميد من الصيدلية، ويتم الرش على موضع الاتساخ حتى تزول. 

ولتنظيف بقع الحليب أو البول أو الدم أو القيء، نصح الخبير باستخدام المنظفات البيولوجية، التي تحتوي على كائنات دقيقة، ويتم رش هذه المنظفات على الفور، وبعد يوم أو يومين تكون المنطقة نظيفة وخالية من الرائحة، وتموت الكائنات الحية الدقيقة.

وإذا أرادت الحصول على تابلوه لامع ،وأكثر نظافة يفضل البدء باستخدام المكنسة الكهربائية، لأنها تعمل على سحب الأتربة والاتساخات الصلبة الصغيرة، فضلا عن حبات الرمل، مع تجنب الفرش الخشنة أو أي معدات صلبة حتى لا تضر الأسطح الداخلية.

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