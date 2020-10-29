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محافظات

بعد انتهاء الجولة الأولى.. إزالة 280 لافتة انتخابية من شوارع الإسكندرية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنّت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، حملات لإزالة الإعلانات غير المرخصة، وذلك بناءً على توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالقضاء على المخالفات والإشغالات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لعروس البحر الأبيض المتوسط.


ففي حي الجمرك، برئاسة رجب عبد الرازق النقيدي، رئيس الحي، شن الحي حملة لاستكمال إزالة إعلانات مرشحي مجلس النواب فور الانتهاء من العملية الانتخابية حيث تم رفع الإعلانات وذلك بشارع صفر، الحجاري، رأس التين، وميدان العدوي، وتم التحفظ على عدد 110 إعلانات وإيداعها بديوان عام الحي .


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وفي حي وسط، تواصلت حملات رفع وإزالة اللافتات المخالفة للضوابط والاشتراطات بشوارع محرم بك والعطارين.


حيث نُفذت حملة مكبرة بناءً على توجيهات اللواء علاء يوسف رئيس الحي، حيث توجهت إلي شوارع: محرم بك، ميدان الرصافة، عبد القادر الغرياني، و شارع فؤاد، وتم خلالها رفع وإزالة عدد ١٧٠ لافتة مخالفة، وجار المتابعة ومداومة الحملات، لعدم عودة المخالفات.


يذكر أن محافظة الإسكندرية قررت وضع عددًا من الضوابط المنظمة للدعاية الانتخابية خلال انتخابات مجلس النواب القادم، وتم إخطار رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب، ومسئولي أقسام الإعلانات بتلك الجهات بها، ومن بين تلك الضوابط قيام المرشح بالتقدم بطلب وضع لافتات الدعاية الانتخابية إلى الحي موضح به الشوارع التي سوف يقوم بالدعاية فيها، والمدة المطلوبة، وإرفاق صورة من خطاب الترشيح من اللجنة العليا للانتخابات، وصورة الرقم القومي سارية وأصل التوكيل للوكيل مع سداد مبلغ 10000 جنيه تأمين. وفي حالة الإعلان عن الدعاية في أحياء مشتركة يكون سداد قيمة التأمين لكل حي علي حدة.

بعد انتهاء الجولة الأولى.. إزالة 280 لافتة انتخابية من شوارع الإسكندرية
بعد انتهاء الجولة الأولى.. إزالة 280 لافتة انتخابية من شوارع الإسكندرية
بعد انتهاء الجولة الأولى.. إزالة 280 لافتة انتخابية من شوارع الإسكندرية
بعد انتهاء الجولة الأولى.. إزالة 280 لافتة انتخابية من شوارع الإسكندرية

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